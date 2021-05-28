«الخارجية الأمريكية»: ندعم بقوة إنهاء أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن بلادها تدعم بقوة «اتفاق أكتوبر» لوقف إطلاق النار في ليبيا، القاضي بانسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية، في تصريحات صحفية، أن تلك القوات تتمثل في القوات الروسية والتركية والمرتزقة من سوريا وتشاد والسودان، وإنهاء أي دعم للتدخل العسكري الأجنبي”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد استقبل الأربعاء الماضي، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كلٍ من فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وتوماس سوليفان نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها حالياً، وصولاً على الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل، حيث تم التوافق على أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ ليبيا، مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من ليبيا، بما سيساهم في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الاراضى الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية ويقوض تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية.