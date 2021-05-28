«أبو توتة»: إذا لم «توصي» لجنة الحوار  بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب تصبح  مغتصبة للسلطة

قال رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، المستشار عبد الرحمن أبو توتة، إن الجدل محتدم هذه الأيام حول انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب أم من البرلمان”.

وأضاف أبو توتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كان البرلمان قد حسم هذه المسألة منذ فترة، عندما قرر بموجب التعديل الدستوري، انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب باعتباره صاحب السيادة، وبالتالي لا تستطيع لجنة الـ75 مخالفة النص الدستوري النافذ حاليا”.

وتابع:” إذا فعلت ذلك يكون عملها مجردا من رداء الشرعية الدستورية وتصير هي الأخري مغتصبة للسلطة”.

واختتم أبو توتة قائلا:” إني على يقين بأنها سوف توصي بانتخاب الرئيس من الشعب فلا تقلقوا “.