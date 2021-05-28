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«المدني»: على «البركانيين» شن حملة ضد الرئاسي لمنعه «قنونو» من الظهور في ذكرى تحرير طرابلس

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حرض عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، ضد المجلس الرئاسي ورئيسه الدكتور محمد المنفي، لمنعه محمد قنونو المتحدث السابق باسم قوات “حكومة الوفاق”، من الظهور الإعلامي، واصفا إياه بـ«وزير السعادة».

وقال المدني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يجب على كل “البركانيين” شن حملة كبيرة جداً ضد قرارت المنفي والرئاسي، التي اختصرها فقط على المتحدث باسم الجيش الليبي العميد طيار “محمد قنونو”، على حد زعمه.

وأضاف المدني:” اتخذ المنفي قرارته ضد قنونو وترك المسماري و”المجرم حفتر” ومليشياته يعبثون كما يُريدون، وأخرها دعوته لهم لحضور استعراضه العسكري في حين يتم منع “قنونو” من الظهور في الذكرى الأولى لتحرير العاصمة طرابلس من الفاغنر والجنجاويد وعوالتهم” على تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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