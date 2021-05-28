إدارة الميزانية تُعلن توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة لكل ليبيا، وذلك في سابقة لم تحدث منذ عام 2014.

وأعربت الإدارة عن أملها في أن تكون بادرة طيبة للوطن، من خلال إحالة شهر مايو إلى كافة موظفي القطاع الإداري لكامل التراب الليبي من المنظومة الموحدة بإدارة الميزانية.

وقالت الإدارة: تم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة رقم “56” لسنة 2021 بإرجاع قيمة 20 % لـ 446 ألف موظف تم خصمها منهم، كما تم تضمين معدل الأداء لـ 15 ألف عضو هيئة تدريس والتي تم إيقافها في شهر مارس 2020.

وأضافت: مستحقات الأشهر السابقة من معدل الأداء لأعضاء هيئات التدريس سيتم تضمينها من 1/1/2021 بمجرد اعتماد الميزانية للسنة المالية 2021، كما قامت إدارة الميزانية بتسوية 594,989 موظف للعمل بالقطاعات والجهات العامة، بحسب الاستحقاق المُحال، فيما بلغ عدد المتغيرات في منظومة المرتبات 1,041,004، تمت تسويتها.

ودعت الإدارة كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى التعاون معها في تحديث كافة بيانات موظفيها لتسويتها وفقًا للتشريعات النافذة.

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