صنع الله للدبيبة: قطاع النفط واعد بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهه

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنيةعبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له، الخميس، بزيارة لمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وكان في استقباله لدى وصوله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، كما كان في مقدمة مستقبليه محمد عون وزير النفط والغاز ورفعت العبار وكيل الوزارة، وأبو القاسم شنقير، جاد الله العوكلي، والعماري محمد العماري أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية.

وفور وصوله عقد رئيس الحكومة المؤقتة اجتماعًا بالحضور، حيث رحب صنع الله بالدبيبة، وبهذه الزيارة الناجحة قائلا: “نشكركم على زيارتكم هذه وهذا ليس بغريب عنكم فقد وعدتمونا بتقديم كل الدعم لنا عند لقائنا الأول بكم وزيارتكم اليوم هي خير دليل على حرصكم على استمرار عجلة الإنتاج بالقطاع” .

وقال صنع الله – في كلمته – إن قطاع النفط واعد بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهه، وأن المؤسسة الوطنية للنفط استطاعت المحافظة على وحدة القطاع واستمرار الإنتاج، بالرغم من الانقسامات السياسية الحادة طيلة الفترة الماضية، وظل العمل بالمؤسسة وشركاتها دونما انقطاع بالرغم من التحديات، و هو شي سيظل يذكره التاريخ استمرارًا لمسيرة المؤسسة الوطنية للنفط التي تزيد عن ال 53 عامًا, وسيظل زيادة الاحتياطيات النفطية و الغازية و زيادة الإنتاج وإصلاح البنية التحتية للحقول التي تعرضت للتخريب، وخزانات النفط التي دمرت نتيجة للصراعات هي من أهدافنا، كما لا ننسى تطوير قطاع التكرير والتصنيع”.

وأضاف: “لدى المؤسسة الوطنية للنفط العديد من الخطط والبرامج ومشاريع الاستثمار وما ننتظره هو الدعم المالي وتوفير الميزانيات اللازمة” .

من جانبه، أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط على جميع الأصعدة، باعتبارها مصدر قوت الليبيين الوحيد والرافد الأساسي للاقتصاد الوطني.

وأكد الدبيبة على تشجيع الاستثمار في القطاع؛ لما له من عوائد كبيرة على مستوى الدخل القومي للبلاد، وأضاف قائلاً : “ارفع لكم القبعة بكل احترام باعتباركم العمود الفقري للاقتصاد الليبي وأحي كافة العاملين بالقطاع في مختلف المواقع النفطية سواء في الصحراء أو في الموانئ النفطية أو في وسط البحار”.

بدوره، أكد وزير النفط والغاز على أهمية تطوير قطاع النفط وزيادة القدرة الإنتاجية، وأوضح رفعت العبار وكيل وزارة النفط والغاز في كلمته أن “المؤسسة تتطلع إلى زيادة الإنتاج وتطويره، وهذا لن يأتي إلا بدعم الحكومة لها، وإن العاملين بالقطاع الذين يعملون في ظروف صعبة يتطلعون لتحسين أوضاعهم ويستحقون الأفضل ونأمل أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير على القطاع” .

وقدّم رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية شروح وافية لرئيس الحكومة، لما يعاني منه قطاع النفط في ظل انعدام الميزانيات وتأثيره السلبي على مستوى الإنتاج وعلى الأصول النفطية للبلاد وسلامة العمليات.

وأكد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية أنه سيعمل على دعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بكل السُبل الممكنة، كونها رافدًا أساسيًا للقطاع والممول شبه الوحيد لخزينة الدولة.