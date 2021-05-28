الغويل: إحساسي بالخيبة واليأس من ليبيا وصل إلى مراحل متقدمة جداً

قال حافظ الغويل الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية:” إحساسي بالخيبة واليأس للأسف من ليبيا وكثير من الليبيين، وصل إلى مراحل عميقة ومتقدمة جدا”، على حد تعبيره.

وأضاف الغويل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا أرى إني سأرجع منها هذه المرة إطلاقا” على حد قوله.

ورأى الغويل، في وقت سابق، أن أمن تونس وازدهارها هو جزء لا يتجزأ من أمن وازدهار ليبيا.

وقال الغويل، وقتها، إن ازدهار تونس وأمنها هو جزء لا يتجزأ من أمن وازدهار ليبيا.

وأضاف:” أي شيء ممكن أن تقدمه ليبيا لتونس ليس مساعده خارجية بل هو استثمار في ليبيا نفسها والعكس صحيح أيضا”.