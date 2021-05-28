«الأرصاد»: درجات الحرارة معتدلة نسبيا على أغلب المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة نسبيا، اليوم الجمعة، على أغلب المناطق الساحلية، ومرتفعة على بقية مناطق ليبيا.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية على الدواخل تتحول تدريجيا، غدا، إلى شمالية شرقية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، و36 و42 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من يوم الغد ويكون ملحوظا يوم الأحد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء صافية إلي ظهور سحب متفرقة.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و40 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق، وتنخفض تدريجيا بداية من يوم الأحد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

-الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الأحد على الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: مشمس.

– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا اليومين القادمين.

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