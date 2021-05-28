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«الأرصاد»: درجات الحرارة معتدلة نسبيا على أغلب المناطق الساحلية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة نسبيا، اليوم الجمعة، على أغلب المناطق الساحلية، ومرتفعة على بقية مناطق ليبيا.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
– الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية على الدواخل تتحول تدريجيا، غدا، إلى شمالية شرقية.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، و36 و42 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من يوم الغد ويكون ملحوظا يوم الأحد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
– الطقس: السماء صافية إلي ظهور سحب متفرقة.
– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة  السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و40 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق، وتنخفض تدريجيا بداية من يوم الأحد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
-الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة. 
– الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الأحد على الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:
– الطقس: مشمس.
– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا اليومين القادمين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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