شكشك يُفعل إتفاقية ديوان المحاسبة بطرابلس مع أنقرة بلقاء مع رئيس محكمة الحسابات التركية

عبر تقنية Zoom، أقيمت أمس الخميس ورشة عمل مشتركة بين ديوان المحاسبة بطرابلس ومحكمة الحسابات التركية، بعنوان “إدارة مخاطر المؤسسة ERM وممارسات الرقابة الداخلية IC”.

وافتتح الورشة رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، ورئيس محكمة الحسابات التركية، وعدد من مديري الإدارات بالديوان.

وشهدت الورشة عددا من العروض التقديمية من الجانبين، أظهرت الجوانب النظرية والتطبيقة لإدارة مخاطر المؤسسة، تلتها عدد من المداخلات تعقيبا على ورشة العمل، والتي وصلت إلى 45 مشاركا من الجهازين.

وتأتي هذه الورشة تنفيذا لتفعيل اتفاقية التفاهم الموقعة بين ديوان المحاسبة بطرابلس ومحكمة الحسابات التركية.