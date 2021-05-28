محكمة جنايات طرابلس تسقط حكم الإعدام عن سيف الإسلام القذافي

ألغت المحكمة العليا -أعلى سلطة قضائية ليبية- الخميس، قرار محكمة جنايات طرابلس بالحكم بالإعدام على سيف الإسلام القذافي.

يذكر أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حُكما بالإعدام غيابيا على سيف الإسلام في شهر يوليو/تموز عام 2015، بتهم عديدة، بينها قتل محتجين أثناء “ثورة فبراير”، وإساءة استخدام السلطة، لكن الجهات التي تعتقل سيف الإسلام في الزنتان رفضت تسليمه خوفا من هروبه.

وفي شهر مارس 2020، أجمعت دائرة استئناف المحكمة الجنائية الدولية على قبول القضية المرفوعة ضد سيف الاسلام القذافي والنظر بها أمام المحكمة ورفضت الطعن في قبولها.

وأكدت المحكمة في بيان عدم قبول الدعوى عندما يكون الشخص قد حوكم من قبل، وأوضحت أنه عند مراجعة قرار الدائرة التمهيدية لم تجد أي خطأ فيه.

كما أشارت إلى أنه وبعد النظر في مذكرات الدفاع والمدعي العام والضحايا والحكومة الليبية، رأت دائرة الاستئناف أنها لم تخطئ تجاه الحكم الصادر غيابيا ضد سيف الاسلام في يوليو 2015 وبموجب القانون الليبي لا يمكن اعتبار حكم محكمة طرابلس غيابيا .

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