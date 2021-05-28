لنقي: مشكلتنا الأساسية هي عدم فصل السلطات بسبب الإعلان الدستوري

أشارت عضوة اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، أمس الخميس، إلى أن النقل المباشر لجلسة ملتقى الحوار السياسي اليوم، كان لإقرار القاعدة الدستورية.

لنقي، وفي تصريحات متلفزة، قالت: “يفترض أن مسألة القاعدة الدستورية التي بها نمضي قدمًا نحو الانتخابات هي مسألة تهم الجميع، ولذلك فإن دور المجتمع المدني والحراك الشبابي اليوم مهم جدًا”.

وتابعت: “ملتقى الحوار السياسي الهدف من إنشائه هو بسبب تآكل شرعية الأجسام المنتخبة وانتهت مدتها، مثلاً مجلس الدولة لم يكن منتخب، وإنما جاء باتفاق سياسي وانتهت مدته، ومجلس النواب انتخاب العام 2014، وانتهت مدته، وتم التجديد له بموجب الاتفاق السياسي، وكما نعلم جميعًا؛ فإن الاتفاق السياسي انتهى في ديسمبر 2017، ولذلك بدأ غسان سلامة منذ تسلّم مهامه محاولة التعديل في الاتفاق السياسي، لأن الإشكال الأساسي في ليبيا ارتباط العملية الدستورية بالجسم التشريعي”.

وأضافت: “مشكلتنا الأساسية رفض التسليم السلمي للسلطة؛ بسبب عدم تجذر ثقافة الديمقراطية، وهناك مشكلتان أساسيتان في ليبيا هما: عدم فصل السلطات بسبب الإعلان الدستوري، والارتباط ما بين العملية الدستورية والجسم التشريعي”.

وأضافت: “عندما أردنا حل هذا الإشكال؛ تم خلق أجسام تشريعية جديدة، وما نراه في ليبيا هو حكم الأقلية التي حكمت البلاد طوال السنوات العشرة الماضية، هذه الأقلية تستولي على الدولة وتنهبها وترفض أي تغيير”، مشيرة إلى أن الصراع الحقيقي، الآن، هو ألا يكون هناك رأس للسلطة لديه قدرة فاعلة على الإنجاز، وسلطة حقيقية على الأرض، وشرعية مباشرة من الناس، وبالتالي يستمر مشهد المحاصصة والغنيمة والابتزاز والعرقلة، نفسه”.

لنقي، قالت: “ملتقى الحوار السياسي هو حلٌ سياسيٌ سيتم البحث له عن مخرج دستوري، وما سيحدث في الأيام القادمة هو كالتالي: تمت إحالة مقترح القاعدة الدستورية إلى المجلسيْن “النواب والدولة” وليس للجنة الدستورية، وفي الوقت نفسه، سوف يتم الإعداد لآلية تحسم الخلاف داخل ملتقى الحوار السياسي”.

وفي ختام حديثها، أوضحت لنقي أن “هناك لقاء يوم 25 من الشهر القادم في تونس أو جنيف لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، سيكون هناك مؤتمر برلين الثاني، وكثير من الأمور ستحدث، منها بناءً تفاهمات إقليمية ودولية حول موضوع دعم الانتخابات، واتخاذ آليات واضحة لمعاقبة المعرقلين استنادًا لقرار مجلس الأمن (70/25)”.