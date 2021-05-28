أردوغان: يمكن التعاون مع أمريكا بالاستثمارات في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك إمكانية للتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والطاقة والتجارة والاستثمارات، بدءا من ليبيا حتى سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال اجتماع عبر الإنترنت مع مسؤولي شركات كبرى في أمريكا، أول من أمس الأربعاء.

وأفاد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن اهتمامه بعلاقة ثنائية بناءة مع أنقرة.

في المقابل يرى متابعون للمشهد السياسي أن هذا التصريح يعد قربانا من أردوغان لبايدن، ومراهنة بمصير الشعب، من أجل تقربه للرجل الذي انتقد سياسات الرئيس التركي ووعد بتحجيم طموحاته.

وأكد المراقبون أن تركيا لا تزال تملك سلطة القرار في ليبيا، عبر مرتزقتها، مستدلين على ذلك باعتراف ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية بالإنابة سابقا، أمس الخميس، بأن تركيا جلبت المرتزقة السوريين إلى ليبيا العام الماضي لإيقاف تقدم قوات الجيش الوطني الليبي بطرابلس.