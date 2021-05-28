ليبيا الان

أردوغان: يمكن التعاون مع أمريكا بالاستثمارات في ليبيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك إمكانية للتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والطاقة والتجارة والاستثمارات، بدءا من ليبيا حتى سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال اجتماع عبر الإنترنت مع مسؤولي شركات كبرى في أمريكا، أول من أمس الأربعاء.

وأفاد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن اهتمامه بعلاقة ثنائية بناءة مع أنقرة.

في المقابل يرى متابعون للمشهد السياسي أن هذا التصريح يعد قربانا من أردوغان لبايدن، ومراهنة بمصير الشعب، من أجل تقربه للرجل الذي انتقد سياسات الرئيس التركي ووعد بتحجيم طموحاته.

وأكد المراقبون أن تركيا لا تزال تملك سلطة القرار في ليبيا، عبر مرتزقتها، مستدلين على ذلك باعتراف ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية بالإنابة سابقا، أمس الخميس، بأن تركيا جلبت المرتزقة السوريين إلى ليبيا العام الماضي لإيقاف تقدم قوات الجيش الوطني الليبي بطرابلس.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • اردوغان كلب ترامب السابق يريد ان يعرض نفسه ككلب لبايدن ولكن السياسات تغيرت فترامب شغل اردوغان كلب مسعور ضد دول فى اوربا مثل فرنسا بينما بايدن يتعاون مع اوربا وليس فى حاجة لهذا الكلب ولو ارادت امريكا الاستثمار او حتى الاستعمار فهى ليست فى حاجة لهذا الحمار الذى فشل فى تحقيق وعوده المعلنة على شاشة الفصائيات فى ليبيا او سوريا فلم يستطع ان يحتل موانئ النفط فى ليييا ولا ان يسقط الاسد كما وعد واصبح قطة امام الاسد .
    والامريكان الان جعلوا ادروغان مجرد قطة نو نو بعد كان كلب مسعور ايام ترامب هو هو

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