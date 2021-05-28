مدير المرصد السوري: المرتزقة لا يزالون في ليبيا

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن المرتزقة لا يزالون في ليبيا، هناك من يرغب بالعودة إلى سوريا ويبحث عن طريقة ما، على سبيل المثال البحث عن تقارير طبية مزورة، وهناك من اعترف لي بأنه مرتاح في ليبيا، بسبب المرتبات وعدم وجود قتال في الوقت الحالي، وبالتالي لن يغادروا حتى يأذن لهم الاتراك.

عبدالرحمن، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: “هم يرون أن البقاء في ليبيا أفضل من الذهاب إلى سوريا، والبحث عن طريق آخر باتجاه أوروبا، وإن أعداد المرتزقة السوريين في ليبيا كما هي لم تتغير، ويقدر عدد التابعين للحكومة التركية بنحو سبعة آلاف مرتزق”.