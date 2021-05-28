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المرعاش: في ملتقى الحوار تياران تيار وطني وتيار إخوان

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قارن المحلل السياسي، كامل المرعاش، بين النقاش المباشر في جلسات ملتقى الحوار السياسي، ومستوى النقاش داخل البرلمان والفرق بينهما، حيث يمتاز النقاش الأول بالجدية والنضج.

المرعاش، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: “في ملتقى الحوار تياران، تيار وطني سياسي يؤمن بالاقتراع المباشر، وهناك تيار الإسلام السياسي الذي يشعر بهزيمته في الانتخابات المقبلة؛ لذلك يتجه إلى العرقلة”.

واستكمل: “الاتجاه العام في ملتقى الحوار ذاهبٌ نحو ترسيخ فكرة الاقتراع المباشر لرئيس البلاد من الشعب”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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