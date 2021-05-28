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متناسيًا مايقدمه إعلام الإخوان .. الغرياني: كثرة سماع الكذب يجعل الإنسان يصدقه وتجعله يكذب

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رغم ما يبثه من سموم وفتاوى شاذة مغرضة ومضللة، حذر المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، من سماع الإشاعات والباطل والزيف وقنوات التضليل، مشددًا على أنها من أخطر الأشياء التي تهدد المجتمعات.

وفيما بدا وكأنه يحذر من نفسه، رأي الغرياني، عبر قناة “التناصح” – الداعمة للجماعات الإرهابية – أن الخطورة التي تأتي من هذه القنوات وهذه الشائعات هي خطورة واقع على الدين، مشيرًا إلى أن هذا ما لا يدركه الناس .

وأضاف “كثرة سماع الكذب يجعل الإنسان يصدقه وتجعله يكذب وتجعل قلبه يقسو ويفسد”، مستخدمًا قول الله سبحانه وتعالى: “سمّاعون للكذب أكّالون للسحت”، و “ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا”.

وأوضح أن هذا يعني أن كل ما يقوله اللسان وينظره البصر وكل ما يسمع سيُسأل عنه يوم القيامة وسيكون في صحيفة كل إنسان، مردفا “في كتاب الله لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وتعد أصابع الندم ولا تحيينا من ذنب في ذلك الوقت”.

وأردف “وقد ورد في الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يدري ما هي تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا”، مكرر تحذيره للناس من سماع الإشاعات وتصديقها.

ووجه كلمة إلى من يسمع هذه الشائعات دون مبالاة، قائلاً “إذا أكثرت من سماع الباطل فأن الباطل سينطبع في قلبك أردت أم لم ترد، وتحسب عليك مع المبطلين، لذا عليك أن تبتعد وتنزه نفسك من الباطل ومن سماعه”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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    ويقول: الحـــَــــمـْد لله *** إلـــَـــه العالــــَــمينا

    يا عـــِـــباد الله توبوا *** فـَهو كـَهـْف ُ التــائبينا

    وازهـَدوا في الطـَيـْر إن الـ *** عـَيـْش عـَيـْشُ الزاهـِدينا

    واطـْلـُبوا الديـــك يؤذن *** لصـَـلاة الصـُـبـْح فينا

    فأتَى الديك َ رَســــُــولٌ *** مـِن إمــام الناســــكينا

    عـَرَضَ الأمرَ عـَلـَيـْـهِ *** وهو يـَرجـــو أن يـَلينا

    فأجـــــاب الديـكُ عـُذْراً *** يا أضــَـل المهـْتـَدينا

    بـَلـِّـغ الثـَعـْلـَبَ عـَنـي *** عـَنْ جـُدودي الصالحـــينا

    عن ذَوي التـِيجان مـِمـَّن *** دَخــَــلَ البـَطـْنَ اللعينا

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