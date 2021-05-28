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الميهوب: إجراء الانتخابات في وجود الميليشيات عبث

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن إجراء الانتخابات المرتقبة في ظل “تغول الميليشيات” في غرب البلاد سيكون بمثابة العبث.

الميهوب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، قال: “إن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف سوف تنعكس نتائجه السلبية على المشهد في البلاد بشكل كامل”.

وأضاف: “أن القوات المسلحة هي الجهة التي يمكنها أن تؤمن عملية الانتخابات المرتقبة بشكل شفاف ومستقر، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية هي العمود الفقري لاستقرار الدولة”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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