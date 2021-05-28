الميهوب: إجراء الانتخابات في وجود الميليشيات عبث

اعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن إجراء الانتخابات المرتقبة في ظل “تغول الميليشيات” في غرب البلاد سيكون بمثابة العبث.

الميهوب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، قال: “إن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف سوف تنعكس نتائجه السلبية على المشهد في البلاد بشكل كامل”.