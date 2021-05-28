وزير الخارجية الإيطالي رفقة نظيره المالطي يصل العاصمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الليبية طرابلس مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

ويعقد دي مايو اجتماع مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن قبل زيارة روما المقررة الإثنين المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية إن هدف الزيارة يتمثل في إطلاق مسار لتحديد دعم الاتحاد الأوروبي مع قيادة إيطاليا بغرض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي لليبيا مع التركيز بشكل مهم على قضايا الهجرة.