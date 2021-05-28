اللواء المسماري: هناك أطراف تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر القادم

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أن هناك أطراف تحاول عرقلة المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطات من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر نهاية العام، مؤكداً على أن هذه الأطراف تسعى لاستمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي.
وأكد على أن “هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات بل يريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والجريمة وهؤلاء الخونة لا يطلقون النار بالسلاح فقط بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة والتظليل الإعلامي ونشر خطاب الكراهية”.
وأوضح أن “كل يوم نرصد العشرات من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة في فضاء المعلومات وعلى القنوات المرئية بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي”، موضحاً أنه “على سبيل المثال وردت أمس أنباء عن وقوع هجوم على فرع الهلال الأحمر في مدينة هون بمنطقة الجفرة ونحن نعلن أن المدينة هادئة ومستقرة والجيش الوطني الليبي والشرطة العسكرية تدعم مدرية الأمن والأجهزة الأمنية التي تسيطر على الوضع بشكل كامل”.
وأكد المسماري على أن “أي محاولة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي محكوم عليها بالفشل والسقوط”.
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