«آكي»: وزيرا خارجية إيطاليا ومالطا يزوران طرابلس اليوم

يجري وزير الخارجية الايطالي لويغي دي مايو، اليوم الجمعة، زيارة إلى العاصمة طرابلس رفقة نظيره المالطي إيفاريست بارتولو والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، على ما أفادت وكالة «آكي» الإيطالية.

وحسب الوكالة، فمن المقرر أن يلتقي الوفد الأوروبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيري الخارجية نجلاء منقوش، والداخلية خالد مازن.

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ونقلت «آكي» عن مصادر دبلوماسية قولها إن زيارة الوفد الأوروبي إلى طرابلس تهدف إلى «تحديد مسار الدعم الأوروبي من أجل تخقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، مع التركيز على قضايا الهجرة».

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي عشية زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى إيطاليا مقررة يوم الإثنين 31 مايو الجاري. وخلال إعلانه عن الزيارة المرتقبة للدبيبة، أشار دي مايو إلى انعقاد منتدى أعمال خلال الزيارة يسمح للجهات الاقتصادية الإيطالية الرئيسية بالتحدث لرئيس حكومة الوحدة ومختلف أعضاء حكومته.

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