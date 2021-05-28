البيوضي: الدبيبة يثبت أنه جاء ليمثل «الوحدة والسلام»

علق سليمان البيوضي المحلل السياسي من مصراتة، على إعلان حكومة الوحدة الوطنية، توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة.

قال سليمان البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا زال الدبيبة- عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية- يثبت أنه جاء ليمثل الوحدة والسلام ويحقق الخطوات الإيجابية في هدوء رغم كل التشويش والترويج”.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت توحيد توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة، واصفة القرار بأنه سابقة لم تحدث منذ العام 2014.

وقالت إدارة الميزانية في وزارة المالية، في بيان صادر عنها أمس الخميس، إن مرتبات شهر مايو سيتم إحالتها لكافة موظفي القطاع الإداري لكامل التراب الليبي من المنظومة الموحدة بإدارة الميزانية، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم (56) لسنة 2021 بإرجاع قيمة 20% لعدد (446) ألف موظف تم خصمها منهم».

ولفتت الوزارة، إلى تضمين معدل الأداء لـ15 ألف عضو هيئة تدريس والتي جرى إيقافها في شهر مارس من العام الماضي، لافتة إلى تضمين مستحقات الأشهرالسابقة من معدل الأداء لأعضاء هيئات التدريس من 2021/1/1 بمجرد اعتماد الميزانية للسنة المالية 2021».

وأشارت إدارة الميزانية إلى تسوية 594 ألف و989 موظفا من العاملين بالقطاعات والجهات العامة حسب الاستحقاق المحال.

وأضاف البيان أن «عدد المتغيرات في منظومة المرتبات بلغ مليونا و41 ألفا و4 جرى تسويتها».

وحسب وزارة المالية، فإن مخرجات المنظومة تساهم في إنهاء الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، مشددة على ضرورة التعميم على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التعاون مع الإدارة في تحديث كافة بيانات موظفيها لتسويتها وفقا للتشريعات النافذة.