طقس ليبيا.. سماء صافية ودرجات حرارة معتدلة نسبيًا

نشر المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الجمعة.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن درجات الحرارة تبقى معتدلة نسبيًا، هذا اليوم، على أغلب المناطق الساحلية بينما تبقى مرتفعة على بقية مناطق ليبيا.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية على الدواخل تتحول تدريجياً يوم الغد الى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27 – 32) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 42) مْ على الدواخل ، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بدايةً من يوم الغد، ويكون ملحوظًا يوم الأحد، على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27 – 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (37 – 40) مْ على الدواخل ، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق ، وتنخفض تدريجيًا، بدايةً من يوم الأحد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40 – 44) مْ ، وتسجل انخفاضًا يوم الأحد على الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

الطقس: مشمس.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39 – 41) مْ ، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا، اليوميْن القادميْن.

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