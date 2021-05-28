السفارة الأمريكية في ليبيا تستضيف “الزناتي” وتعد بمساندة جهوده

استضافت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا وغرفة التجارة الأمريكية في طرابلس، يوم الأربعاء الماضي، وزير الصحة علي الزناتي، وأربع شركات رعاية صحية أمريكية، من خلال عقد اجتماع مائدة مستديرة افتراضي.

وناقش “الزناتي” أولويات وزارته، بينما قدمت الشركات الأمريكية مساندتها لمساعي وجهود الوزير على صعيد تحقيق أهداف الرعاية الصحية في ليبيا.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة ملتزمةٌ بمساعدة ليبيا على التعافي من جائحة “كورونا”، سواءً من خلال مساهمات هذه الشركات الأمريكية في قطاع الرعاية الصحية في ليبيا، أو عبر مساهمات الولايات المتحدة في مبادرة “COVAX”.

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