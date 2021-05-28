وكالة إيطالية: الدبيبة سيوقّع مذكرتي تفاهم على الأقل خلال زيارته إلى روما

كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية أنه من المنتظر توقيع اتفاقيتين على الأقل خلال زيارة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة الإيطالية روما، يوم الاثنين المقبل، واحدة بشأن انتقال الطاقة والأخرى بشأن حماية التراث الأثري.

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادرها، إن الاتصالات جارية منذ فترة من أجل تطوير “شراكة قوية في قطاع انتقال الطاقة” والتي تشمل مكون مهم من الابتكار التكنولوجي.

وأضافت الوكالة أن الأمر يتلعلق باتفاق جديد طويل الأجل قد يشمل إنشاء محطات لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة في فزان، وهي المنطقة الشاسعة في جنوب غرب ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية.

وتطرقت الوكالة إلى إعادة التنشيط التدريجي للمعهد الثقافي الإيطالي في طرابلس والمبادرات الهامة الأخرى مثل إدخال تدريس اللغة الإيطالية في المدارس الثانوية بليبيا بفضل مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر الماضي، فيما يجري تحديد سلسلة من المبادرات منها برامج التدريب على حفظ التراث.

كما أوضحت الوكالة أنه لا يوجد اتفاق على الطاولة حول نقل المواطنين المدانين من البلدين لقضاء عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، مشيرة إلى أن الدبيبة قد يرافقه أربعة أو خمسة وزراء خلال الزيارة.