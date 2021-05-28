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وزيرا خارجية إيطاليا ومالطا يصلان إلى طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الليبية طرابلس مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

ويعقد دي مايو اجتماع مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن قبل زيارة روما المقررة الاثنين المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية إن هدف الزيارة يتمثل في إطلاق مسار لتحديد دعم الاتحاد الأوروبي مع قيادة إيطاليا بغرض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي لليبيا مع التركيز بشكل مهم على قضايا الهجرة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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