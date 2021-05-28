أحمد: ملتقى الحوار سيناقش طريقة انتخاب الرئيس بالأسابيع القادمة

قال عضو الفريق القانوني بالبعثة الأممية خالد أحمد، إن هناك 4 نقاط خلافية بين أعضاء ملتقى الحوار ستكون محور النقاش خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة

وأوضح أحمد خلال كلمته بملتقى الحوار أمس الخميس، أن مطالبات بعض أعضاء ملتقى الحوار بالاستفتاء على مشروع الدستور أولا لتفادي المعوقات، ومنها انتخاب رئيس بصلاحيات غير محددة، وبرأيه هذه نقطة تستاهل الاعتبار.

وأضاف عضو الفريق القانوني النقطة الثانية أساسية وهي انتخاب الرئيس هل بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وتتلخص النقطتان الأخريان في مسألتي الجنسية وحقوق المكونات الثقافية.

واختتمت أمس الخميس اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الافتراضية لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية المقدمة من اللجنة القانونية بالملتقى دون الوصول إلى حل يحسم النقاط الخلافية.