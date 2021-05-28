العدل تتابع مع المملكة الهولندية افاق التعاون الثنائي في المسار الحقوقي والإنساني

عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعا مع نائبة سفير المملكة الهولندية بطرابلس تم خلاله متابعة افاق التعاون في مجال القضاء والتنسيق المشترك للبرامج وخطط العمل بين وزارة العدل ونظيرتها بالمملكة الهولندية.

كما تناول الاجتماع سبل رفع القدرات والتعاون المثمر بين الدولتين في المسار الحقوقي والإنساني، خاصة وأن دولتي هولندا وسويسرا يشرفان على مسار القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمن مخرجات حوار برلين.