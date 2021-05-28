الغويل: نعمل على استحداث صناديق لمكافحة الفقر

كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة المؤقتة سلامة الغويل، أمس الخميس، عن أهم خطط الحكومة لتوحيد المؤسسات المالية وإنهاء أزمة السيولة ودعم الاقتصاد المحلي وتنوع مصادر الدخل، مؤكدًا أن السوق الليبي الآن أصبح جاذبًا للاستثمارات.

وأوضح الغويل خلال حوار أجراه مع موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أن أبرز المشاكل أو التحديات التي تواجه ليبيا حاليا، هي تحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرًا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق، إلا إذا أعيد للدولة اعتبارها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وتدخلها في تقييم وسائل الإنتاج وإحداث نهضة جديدة.

وأكد على أن كل ذلك له علاقة وثيقة بتحقيق العدالة في تلبية الحقوق الاجتماعية، مشددا في هذا الإطار، على ضرورة الاهتمام بالمرافق العامة الأساسية القائمة، واستحداث بنية تحتية جديدة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مثل “سكة الحديد وموانئ ومطارات وطاقة”، إضافة إلى بناء قطاع عام قوي يتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية من خلال بناء مدن صناعية، إضافة إلى إيجاد منافذ بيع في الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية لنقل تجاربهم والاستفادة منها في توفير فرص عمل تليق بالمواطن الليبي.

وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي بشكل حقيقي، دونما استغلال للمستهلكين والعاملين، في إطار الالتزام بالتخطيط الوطني الشامل للدولة، لافتا إلى أن العدالة تقتضي، العمل على جلب رؤوس الأموال الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لعمل مشروعات في مختلف المدن الليبية لضمان تحقيق التنمية المكانية.

كما لفت إلى أن هناك تحديات تواجه عمل الحكومة وتفرض نفسها، مخلصا مواجهتها في توزيع عوائد الدخل، عبر عدة إجراءات، وهى “هيكلة النفقات العامة، والعمل على تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في مختلف أوجه الانتفاع السكني والتجاري أو الصناعي، وتوفير الحقوق التأمينية ضد البطالة وحوادث العمل والعجز الكلي أو الجزئي، وإعادة تكييف السياسات الضريبية، والتشديد على ضرورة الالتزام بالسياسات التعليمية، وامتداد مفهوم العدالة الاجتماعية ليشمل النوع”.

ونوه بأن هناك آليات تعزيز يمكن اللجوء إليها لتحقيق العدالة الاجتماعية منها، استحداث صناديق لمكافحة الفقر على الصعيد الوطني وذلك لمنع إعادة إنتاج الفقر نفسه بين الفئات الاجتماعية في ليبيا، والمسارعة بوضع سياسات لصناديق إعادة الإعمار لما لها من أهمية كبرى في إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب.

وعن توحيد مصرف ليبيا المركزي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق ذلك، أكد “الغويل”، أن الحكومة تعمل على إدخال إصلاحات هامة للاقتصاد الليبي، موضحًا أنها انطلقت في ذلك من خلال حل الأزمة المصرفية وطرح ميزانية موحدة للدولة.

وأضاف: “قمنا بجدولة زمنية لإنجاز الإصلاحات، كون توحيد المؤسسات المالية ضرورة ملحة وتترتب عليها آثار إيجابية ملموسة سنحصد نتائجها المثمرة في الأجل القريب”.

وحول خطة وتوجهات الحكومة لإنهاء أزمة السيولة والمصارف ومنحة الأسرة، أوضح “الغويل”، أن الخطة تتبلور، في إيجاد البيئة الآمنة وخلق نوع من التنافسية بين المؤسسات التي تنفذ السياسات النقدية، مضيفًا: “كما تعمل الحكومة على مراقبة المؤسسات التي تملك القرار النقدي وتقويم عملها بشكل مستمر لتحقيق مصلحة المواطن”.

واعتبر أن البلاد في ضوء ذلك أصبحت تشهد تحسنا ملموسا، وسوف يتطور إلى أن تصبح الخدمات المصرفية في المستوى المطلوب، مبينا أن منحة أرباب الأسرة، قد تم البدء فعليا في صرفها لمستحقيها.

وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار في ظل الوضع الأمني في البلاد الهش، أكد “الغويل”، أن العلاقة بين الاستثمار والأمن متلازمة باعتبار أن الأمن يمثل العمود الفقري الذي يقوم عليه النشاط الاقتصادي والاستثماري على حد سواء، مشيرا إلى أنه يُهيئ الطريق أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم.

وأردف: “لذا تعمل الحكومة على تكريس الأمن والاستقرار والاهتمام بالجانب الاستثماري وتهيئة الظروف المناسبة أمامه وتحويل التنمية من المفهوم التقليدي الذي يهتم بالنمو الاقتصادي إلى رؤية جديدة هي الاستثمار ثم إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وبخصوص أهمية وزارة النفط في ظل وجود هيئة رسمية للنفط، بيّن “الغويل”، أن الهدف الرئيسي من وجود وزارة النفط هو إدارة وتنمية قطاع النفط والغاز، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة اللازمة للنهوض بالقطاع، إضافة إلى تنظيم وتنسيق وتنفيذ عملية الرقابة عليه، وإجراء الدراسات الفنية المتعلقة بالنفط والغاز، فضلا عن وضع السياسات المرتبطة بتسويق وتصدير النفط الخام وكذلك الغاز، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للقطاع والتفاوض مع الدول الأخرى في إطار إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة باستكشاف النفط، إلى جانب توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة في مجال نشاطها.

وبشأن خطة الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي للبلاد، أشار “الغويل”، إلى أن النفط هو المصدر الأساسي للاقتصاد الوطني والمساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها ليبيا توفر لها مقومات اقتصادية لإحداث تنويع في مصادر الدخل.

ورأى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشارك في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي لليبيا، خاصة خدمات التمويل وتقديم الاستشارات المالية والإدارية، معتبرًا أن قطاع الصناعات المعرفية القائمة على الاقتصاد الرقمي أو ما يعرف بالاقتصاد الجديد، تتوفر فيه فرص هائلة، لكون القطاع به فرص من شأنها تمكين الشباب من إنشاء مشروعاتهم بالاعتماد على الخدمات التي يمكن أن يتيحها الاقتصاد الرقمي في ظل التطور الهائل في صناعة الاتصالات والتجارة الإلكترونية.

وخلص الوزير خطة الحكومة، في إيجاد البيئة الآمنة وخلق نوع من التنافسية بين المؤسسات التي تنفذ السياسات النقدية، مشيرا إلى عمل الحكومة على مراقبة المؤسسات التي تملك القرار النقدي وتقويم عملها بشكل مستمر، إلى جانب أنها تولي أولوية لقطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة، والابتكار، لرسم ملامح مستقبل الاقتصاد الليبي.

وتطرق “الغويل” إلى فرص الاستثمار في ليبيا، مشيرا إلى أن آفاق الاستثمار في ليبيا واعدا، موضحا أن الحكومة تسعى لتحفيز وتشجيع واستقطاب المستثمرين للعمل في ليبيا وتطوير بنيتها التحتية.

وقال: “تعمل وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والوزارات ذات العلاقة على فتح الأبواب أمام الاستثمار الخارجي ووضع حوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني”، مؤكدا على أن الحكومة تنتهج سياسة اقتصادية منفتحة على الاقتصاديات الأخرى وتعطي الأسبقية والأولوية للمستثمر المحلي، وفي ذات السياق تسعى لتشجيع المستثمرين الذين لديهم الرغبة في العمل في ليبيا.

وأضاف: “ومن المعروف أن وضع ليبيا الجغرافي الاستراتيجي الذي يشكل حلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا وملتقى بين الغرب والشرق يُمكّنها من القيام بدور فريد في حركة التبادلات التجارية الدولية إذا ما تضافرت الجهود بين المستثمرين الليبيين والأجانب”.

وبشأن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع دولتي تركيا ومصر بالخصوص، أكد “الغويل”، على أنه عندما تبرم الحكومة اتفاقا ما مع أي دولة أخرى يكون الهدف الرئيسي تحقيق المصلحة الوطنية العليا، نافيا أن تكون الحكومة وقعت اتفاقا اقتصاديا، من أجل “الترضية” وكسب موقف دولة بعينها، بقدر ما يقوم بتحقيق منفعة اقتصادية متبادلة.

وفيما يتعلق بتصريحه حول إقامة مناطق تجارة حرة مع دول الجوار، اعتبر “الغويل”، أن إنشاء المناطق الحرة مع دول الجوار نوعًا استثماريًا متميزًا، وفي ذات الوقت يمثل آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات وزيادة الناتج الوطني إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عدة.

وأوضح أن أهم هذه المزايا، هي الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها، والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجًا، مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.

كما أوضح أن رؤيته تنطلق من عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب، منوهًا بأن المشروعات القائمة بالمناطق الحرة، تمنح عددًا من الضمانات من أبرزها، عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائي.

وفي سؤال تعلق بالجدل الذي أثير بشأن إعلان الحكومة دعم دولة تونس، قال “الغويل”: “يواجه الاقتصاد التونسي في الوقت الحالي تحديات جمة يعود جزء منها إلى التداعيات السلبية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا التي زادت من مستوى الضغوط الاقتصادية في مختلف دول العالم نظرًا لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها قطاع السياحة الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل في تونس”.

وأضاف: “بغض النظر عن الجدل القائم حاليًا فإن من واجبنا الوقوف بجانب الجمهورية التونسية في هذه المرحلة لتجاوز الصعوبات والوصول بالاقتصاد التونسي إلى بر الأمان من خلال إقرار سياسات إصلاحية تحفز الاقتصاد في تونس وتساعده على احتواء الضغوط الاقتصادية”، مشددا على أن ليبيا شريك اقتصادي قوي لتونس تاريخياً، وأنه في هذا الإطار فإن الحكومة تعمل الآن على قدم وساق لزيادة حجم التبادلات التجارية التي تقوم على تبادل الصادرات والواردات بين البلدين، والتي تساهم في حل جزء من التحديات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد للدولتين.

وأكمل خاتمًا: “والهدف المنشود تمهيد الطريق لإيجاد بيئة استثمارية للوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من أجل تنشيط وتشجيع مقومات السياحة البينية بما يعزز قيم الشراكة ويسمح للبلدين بأداء دور اقتصادي مهم يسهل إزالة الحواجز أمام التبادلات التجارية وحرية انتقال عناصر الإنتاج بين الدولتين”.