343 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

سُجلت 343 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 273 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في ليبيا، على ما أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال المركز في بيانه رقم «416»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 3243 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2900 عينة، وإيجابية 343 عينة بنسبة 10.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية الوباء في ليبيا في مارس 2020، إلى 184 ألفا و815 حالة بينها 10 آلاف 420 نشطة، و171 ألفا و279 شفاء، و3116 وفاة.

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