بعيرة: الحديث عن مشروع الدستور وطرح الاستفتاء هو نوع من تعطيل الانتخابات الليبية القادمة

رأى عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، الخميس، أن تقسيم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لجنة الحوار السياسي الـ 75، إلى عدة مجموعات، هي طريقة ذكية، معتبرة أنه بضغطها على هذه المجموعات الصغيرة، استطاعت أن تسير بالمشروع السياسي، إلى الأمام، على حد تقديره.

وأكد بعيرة في تصريحات متلفزة، أن القضية التي لم تجد لها البعثة حل الآن، هي موقف مجلس النواب سواء من الميزانية أو من منتدى الحوار، مشيرًا إلى أن مجلس النواب انتعش بعد أن حاول المنتدى تجريده من صلاحياته.

وأشار إلى أنه بناء على طلب 60 نائبًا، قام بمخاطبة رئيسة البعثة الأممية السابقة بالإنابة ستيفاني ويليامز، وذكر لها بأنه يجب عدم الصدام مع مجلس النواب واعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، معتقدًا بأن هناك نقطتان أساسيتان يحاول البعض الدفع بهما إلى الأمام، بغية تأجيل الانتخابات أو إلغائها تماما.

وأوضح أن النقطة الأولى هي الاستفتاء على الدستور، قاطعا بأنه إذا تم السير في هذا المسار لا يمكن الوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق.

ورأى أنه لابد من تجاوز تلك العقبة، عبر اعتبار المسودة المقدمة هي مقدمة من هيئة دستورية منتخبة من الشعب يجب الآخذ بها، ثم تعديل أي ملاحظات فيها عن طريق المرحلة الانتقالية القادمة في ليبيا.

وأضاف: “الحديث عن مشروع الدستور وطرح الاستفتاء في ليبيا هو نوع من تعطيل الانتخابات القادمة”، لافتا إلى أن منافسة لجنة الحوار السياسي الذي وصفها بـ “التابعة للأمم المتحدة، لمجلس النواب، هو ما جعل الأخير يجتمع في سرت ويمنح الثقة لحكومة الوحدة المؤقتة، والآن يدرسون الميزانية المقدمة من الحكومة، ويدافع عن حقه كسلطة تشريعية في النواحي الدستورية في ليبيا.

وتابع: “يجب أن يأخذ رأي مجلس النواب في هذه الأمور أكثر من رأي مجموعة الـ 74 المتواجدة في تونس وفي جنيف، لأنها لا تمثل أساسا شرعيا لإجراء أي تعديلات في الإعلان الدستوري أو القاعدة الدستورية”، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية هي النقطة الثانية، التي يجرى استخدامها الآن كوسيلة لإرجاء الانتخابات.

وأردف: “الحديث عن إيجاد قاعدة دستورية هو نوع من تعطيل السير نحو الانتخابات”، مبينا أن القاعدة الدستورية موجودة بالفعل في الإعلان الدستوري المؤقت وفي تعديل لجنة فبراير، الذي حدد صلاحيات السلطة التنفيذية إلى حد ما.

واستطرد: “لذلك يجب الآخذ بها وعدم تضيع الوقت عن طريق مناورات وتوجهات جديدة”، متهما من يحاول تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، هو من يتمسك على ضرورة الاستفتاء على مسودة الدستور؛ حيث سيأخذ هذا الاستفتاء وقت طويلا، وأيضا من يسير نحو تأسيس قاعدة دستورية جديدة، رغم وجود إعلان دستوري مؤقت صالح لأن يكون قاعدة للانتخابات.

وعن البدائل، في حال فشل منتدى الحوار في الاتفاق حول قاعدة دستورية، قال بعيرة: “مجلس النواب موجود وأصبح النصاب كبير”، داعيا رئاسة المجلس إلى نبذ الخلافات الموجودة بينها وأن تعمل على قيادة المجلس إلى لعب دوره التشريعي.

وأكد على أن مجلس النواب الآن قادر على حل كافة الإشكاليات الدستورية، مشددا على أن مجلس النواب المنتخب شعبيا، هو الأدرى بمشاكل ليبيا، ويجب أن لا يسود فوق صوته أي صوت آخر تشريعي أو قانوني في ليبيا.

وواصل بعيرة الدفاع عن مجلس النواب، معبرا عن اعتقاده بأنه عدل مساره ورجع إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه منذ سنوات، وبالتالي يستطيع أن يؤدي دوره التشريعي كاملا، في تفصيل رده على الميزانية وبحث بنودها المختلفة.