رئيس البرلمان التركي: ننتظر قريبا زيارة وفد من مجلس النواب الليبي

زعم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن إجراء انتخابات نزيهة تنعكس فيها إجماع الإرادة الحرة للأشقاء الليبيين، سيكون نقطة تحول لمستقبل ذلك البلد، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.

وأضاف شنطوب، خلال استقبال، خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري في العاصمة التركية أنقرة، أنه يأمل في أن تجلب الانتخابات الليبية في ديسمبر، الخير لليبيا، بحسب تعبيره.

وأضاف أن “توجه الأشقاء الليبيين إلى صناديق الاقتراع دون أي ضغوط، وانعكاس إرادتهم الحرة على نتائج الانتخابات سيكون حتما نقطة تحول لمستقبل ليبيا”، على حد قوله.

وأشار إلى أن العلاقات التركية الليبية المتجذرة تمتد إلى 5 قرون، وشدد على متانة علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين، على حد زعمه.

وادعى أن تركيا تنتظر قريبا زيارة وفد برلماني ليبي، مؤكدا أنه يتابع عن قرب المستجدات في ليبيا وإرساء الأمن والاستقرار والوحدة السياسية فيها بفضل الموقف القوي لليبيين.

ولفت إلى أنه من أولويات تركيا الحفاظ على وحدة ليبيا السياسية وسيادتها وسلامة أراضيها وتحقيق السلام والرفاهية لشعبها الشقيق.

وأعرب شنطوب عن استعداد تركيا لتقديم الدعم عبر مؤسساتها المعنية إلى ليبيا في التحضير للانتخابات المقبلة، بحسب تعبيره.

وأضاف أن هناك قدرات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتمويل والنقل والبنية التحتية، مبينًا أن الشركات التركية مستعدة للمساهمة في تنمية وإعادة إعمار ليبيا، بحسب زعمه.