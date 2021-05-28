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بدعوة من “سعيّد”.. “المنفي” يُجري زيارة رسمية إلى تونس

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يجري رئيس المجلس الرئاسي، محمّد المنفي، زيارة رسمية إلى تونس، خلال الفترة الممتدّة من 29 إلى 31 مايو، استجابةً لدعوة قدمها رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد.

وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص البلدين على تقوية العلاقات التاريخية، والارتقاء بمستوى علاقات الشراكة القائمة بينهما في شتّى المجالات.

وستكون هذه الزيارة المرتقبة فرصة لطرح العديد من ملفات التعاون الثنائي على مائدة النقاش، واستكشاف سبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبيْن الشقيقيْن.
ومن المقرر أن تتضمن الزيارة مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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