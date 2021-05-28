بدعوة من “سعيّد”.. “المنفي” يُجري زيارة رسمية إلى تونس

يجري رئيس المجلس الرئاسي، محمّد المنفي، زيارة رسمية إلى تونس، خلال الفترة الممتدّة من 29 إلى 31 مايو، استجابةً لدعوة قدمها رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد.

وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص البلدين على تقوية العلاقات التاريخية، والارتقاء بمستوى علاقات الشراكة القائمة بينهما في شتّى المجالات.

وستكون هذه الزيارة المرتقبة فرصة لطرح العديد من ملفات التعاون الثنائي على مائدة النقاش، واستكشاف سبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبيْن الشقيقيْن.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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