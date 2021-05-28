ليبيا – أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة في كافة أنحاء ليبيا.

ووفقًا لبيان صادر عن الإدارة حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، يمثل هذا التوحيد سابقة مهمة لم تحدث منذ العام 2014، حيث تم إحالة مرتبات شهر مايو الجاري لكافة موظفي القطاع الإداري لكامل التراب الليبي، من المنظومة الموحدة في إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية.

وأعلنت الإدارة تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ذي الرقم 56 لعام 2021 القاضي بإرجاع قيمة 20% لعدد 446 ألف موظف تم خصمها منهم، فضلًا عن القيام بتسوية عدد 594 ألفًا و989 موظفًا للعاملين بالقطاعات والجهات العامة حسب الاستحقاق المُحال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية