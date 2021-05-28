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إسطنبول | المشري يبحث مع شنطوب سبل تعزيز تعاون المجلس الاستشاري ومجلس الأمة التركي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين برفقة عضو المجلس عائشة قليوان برئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب في مدينة إسطنبول.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون بين المجلس ومجلس الأمة التركي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وتركيا، مع التأكيد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان: إن المشري قدم هدية تاريخية لشنطوب وهي صورة ملتقطة للجلسة الثانية لمجلس النواب الليبي بتاريخ الـ19 من نوفمبر عام 1952 التي تضمنت تهنئة من البرلمان التركي إلى البرلمان الليبي، وهي أول برقية تهنئة يتلقاها الأخير بعد استقلال ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المفروض انه حسب قرار البرلمان التركى بالاجماع ان تكون الصداقة بين برلمانى ليييا وتركيا وليس مع مجلس حريم السلطان لصاحبة المشرى الذى سقط شرعا مع سقوط الصخيرات والسلطة التشريعية الوحيدة فى ليبيا هى مجلس النواب الذى منح الحكومة الثقة ولا وزن لهذا الدجال الذى يبدد المال العام بسفريات على نفقة الشعب لاغراض حزبية ةهلى النائب العام التحقيق معه بتهمة النصب والاحتيال والتصرف كان مجلسه الساقط اعلى من الدولة الليبية بينما هم شوية جرذان غبية اذا رشحت لا انتخابات ستسقط بجدارة

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