طقس ليبيا: تعرف على تفاصيل درجات الحرارة في جميع المناطق الجمعة 28 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 28 مايو 2021.

ووفقا لملخص النشرة فإن الاجواء تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية بينما تبقى مرتفعة على بقية مناطق ليبيا.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية على الدواخل تتحول تدريجياً يوم الغد الى شمالية شرقية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27 – 32) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 42) مْ على الدواخل ، وتسجل انخفاض تدريجي بدايةً من يوم الغد ويكون ملحوظ يوم الأحد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلي ظهور سحب متفرقة.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27 – 32) مْ على المناطق الساحلية ، و ما بين (37 – 40) مْ على الدواخل ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق ، وتنخفض تدريجياً بدايةً من يوم الأحد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40 – 44) مْ ، وتسجل انخفاض يوم الأحد على الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: مشمس.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى شرقية فجنوبية شرقية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39 – 41) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف اليومين القادمين.

فيما سيكون وفقا للنشرة غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:07)، وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).

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