الميهوب: المؤسسة العسكرية العمود الفقري لاستقرار الدولة وهي القادرة على تأمين الإنتخبات

ليبيا- وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في ديسمبر المقبل بمثابة العبث.

الميهوب أوضح في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية طالعتها صحيفة المرصد أن إجراء هذا الاستحقاق في ظل تغول الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية يمثل نوعًا من العبث، مبينًا أن القيام بذلك في ظل هذه الظروف سوف تنعكس نتائجه السلبية على المشهد في البلاد بشكل كامل.

وأشار المبهوب إلى أن القوات المسلحة هي الجهة التي يمكنها تأمين الانتخابات بشكل شفاف ومستقر؛ لأن المؤسسة العسكرية العمود الفقري لاستقرار الدولة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية