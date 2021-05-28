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الميهوب: المؤسسة العسكرية العمود الفقري لاستقرار الدولة وهي القادرة على تأمين الإنتخبات

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في ديسمبر المقبل بمثابة العبث.

الميهوب أوضح في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية طالعتها صحيفة المرصد أن إجراء هذا الاستحقاق في ظل تغول الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية يمثل نوعًا من العبث، مبينًا أن القيام بذلك في ظل هذه الظروف سوف تنعكس نتائجه السلبية على المشهد في البلاد بشكل كامل.

وأشار المبهوب إلى أن القوات المسلحة هي الجهة التي يمكنها تأمين الانتخابات بشكل شفاف ومستقر؛ لأن المؤسسة العسكرية العمود الفقري لاستقرار الدولة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • محلس النواب نائم فى العسل ةالمفروض ان يسحب الثقة نن الدبدوبة التركى الذى اصبح شخيخة فى يد المليشيات وعلى خطى السراج وان كان متزوع منه القيادة العليا للجيش والتى ثال للجزيرة الحقيرة بغباء انه القائد الاعلى للجيش ولو كات بيفك الخط وقرأ الاتفاق السياسى البند الثانى لعرف ان النجلس الرئاسى هو القائد الاعلى للجيش وان رئيس المجلس هو من يمثل رئاسة ليبيا فى المحافل الدولية !!

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