الدبيبة يستقبل وزراء خارجية إيطاليا ومالطا

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

والتقى وزراء خارجية إيطاليا ومالطا، مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن.

وتأتي الزيارة قبل زيارة روما المقررة الاثنين المقبل، حيث أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في إطلاق مسار لتحديد دعم الاتحاد الأوروبي مع قيادة إيطاليا بغرض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي لليبيا مع التركيز بشكل مهم على قضايا الهجرة.