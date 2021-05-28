وزير التعليم العالي يشكّل لجنة لتحديد الضوابط وألية اختيار أعضاء هيئة التدريس الجامعي

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، قرار رقم (94) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكّل لجنة برئاسة محمد سالم كعيبة وعضوية عن جامعة طرابلس عمر أمشيري، وعن جامعة بنغازي حسين الخمري، وعن جامعة سبها العارف نصر المطر، ومندوب عن مكتب الشؤون القانونية والشكاوي بديوان الوزارة.

ونص القرار في مادته الثانية، على أن تتولي اللجنة تحديد الضوابط وألية اختيار أعضاء هيئة التدريس للعمل بالجامعات الليبية، وتحديد معايير ترقية أعضاء هيئة التدريس من درجة علمية إلى أخرى، وتحديد المعايير الأكاديمية المطلوبة لمن قوم بالتدريس والإشراف على مستوى الدراسات، وتحديد المعايير والضوابط المطلوبة لمن يقوم بالمشاركة هي مناقشات وتحكيم رسائل، وأطروحات الدكتوراه، وتصميم تصميم النماذج المطلوب العمل بها لاختيار أعضاء هيئة التدريس، وترقيات أعضاء هيئة التدريس، والتكليف بالتدريس، والتكليف بالإشراف، والتكليف بالمناقشة والتحكيم.

ونص القرار في مادته الثالثة، أن للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإتمام إجراءاتها.

وفي مادته الرابعة نص القرار على أن تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة تحدد لاحقا.

وشدد القرار في مادته الأخيرة على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى المعنية التقيد به وتنفيذه.