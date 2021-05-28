وزير الاقتصاد: نؤكد على الدور البارز لمركز تنمية الصادرات في دعم الصناعة الوطنية

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بجهود إدارة مركز تنمية الصادرات في دعم الصناعة الوطنية.

الحويج، وفي كلمة له على هامش الاجتماع أكد على الدور البارز للمركز في رفع مستوى الصادرات المحلية غير النفطية من خلال تنظيم معارض تهدف إلى التعريف بالمنتجات الليبية وإيجاد أسواق خارجية لها.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الحويج، الخميس، لمركز تنمية الصادرات وذلك للإطلاع على سير العمل ومتابعة أداء الإدارات والمكاتب بالمركز

وتم خلال الزيارة عقد اجتماع ضم كل من مدير عام مركز تنمية الصادرات ونائبه ومدراء الإدارات والمكاتب؛ نوقش خلاله خطة عمل المركز للعام الجاري وسُبل تنفيذها .