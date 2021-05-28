العباني: الشعب مصدر السلطة واختيار لـ”الرئيس” حق أصيل

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الشعب الليبي قد فوّض سلطته التشريعية لمجلس النواب، وأن هذا المُفوّض، تفويضه محدد وليس من ضمن مهامه اختيار رئيس الدولة.

وأكد العباني في تصريحات صحفية، أن الشعب الليبي وحده هو مصدر السلطة، وهو الأصيل في كل ما يتعلق بالسلطة، لافتًا إلى أن اختيار رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب هو الأنسب والأفضل.

وشدد النائب البرلماني على أن إجراء الانتخابات في ليبيا أنسب الحلول حال إجرائها في بيئة انتخابية مناسبة، لافتًا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل وجود قوات أجنبية ومرتزقة على الأرض، وانتشار الجماعات المسلحة وفوضى السلاح لن يحقق نزاهة أو عدالة في الانتخابات.

وفي هذا الإطار، دعا العباني لضرورة حل المليشيات المسلحة ونزع أسلحتها وتنظيم فوضى السلاح.