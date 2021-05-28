12 حزبا وتكتلا يطالبون البعثة الأممية بـ«قطع الطريق» أمام «محاولة عرقلة» الاستحقاق الانتخابي

دعا 12 حزبا وتكتلا سياسيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «قطع الطريق» أمام كل محاولة لتعطيل أو عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وطالبتها باتخاذ «إجراءات عاجلة» ضد هذه المحاولات ومحركيها.

وشدد بيان صادر عن هذه الأحزاب والتكتلات، على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في 24 ديسمبر، ودان محاولات أطراف، لم يسمها، «حرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه فى اختيار رئيس لدولته من خلال انتخاب حر ومباشر».

ووقع على البيان «التكتل المدني الديمقراطي، تحالف القوى الوطنية، تكتل إحياء ليبيا، تجمع الإرادة الوطنية، التيار الوطني الوسطي، الحراك الوطني الليبي، تيار شباب التغير، تيار شباب الوسط، حراك 24 ديسمبر، المنظمة الليبية للتنمية السياسية، حراك من أجل 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها 24/12/2021».

– مناقشات ملتقى الحوار: خلاف حول صلاحيات الرئيس و«النواب» واتفاق على وضع «آليات» ضد معرقلي الانتخابات

وأشار في هذا السياق، إلى وثيقة قدمها عضوا باللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات الملتقى الأخيرة لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن اسم العضو أو ماهية الوثيقة وما جاء فيها.

واعتبر البيان الوثيقة «خروجا» عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة القانونية، و«عملا باطلا لا يجوز الاعتداد به»، ورأى أن ما ورد فيها يمثل «دعوة لعرقلة مسار العمل نحو إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانيّة في موعدها» في 25 ديسمبر المقبل.

ودعا «الدول الصديقة وعلى وجه التحديد الأعضاء فى اتفاق برلين، إلى ضرورة الانتباه لـخطورة ما يحدث»، وطلب دعمها للجهود الهادفة لإخراج ليبيا من أزمتها عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المباشر والبرلماني.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا