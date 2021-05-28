المنقوش: اتفقنا مع الجانب الأوروبي على «أولوية» تأمين الحدود الجنوبية

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، إلى الاتفاق مع وزيري خارجية إيطاليا لويغي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، على أن تأمين الحدود الجنوبية «هو الأولوية»، ودعم الاتحاد الأوروبي لليبيا بالموارد والتقنيات وكل السبل المادية والمعنوية من أجل تحقيق ذلك.

وأوضحت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الجمعة، إنها بحث مع المسؤولين الأوروبيين مشكلة الهجرة غير الشرعية «بطريقة شمولية وواقعية»، ووصفت الهجرة غير الشرعية بـ«القصة الحزينة»، واعتبرتها مشكلة «إنسانية وأمنية قومية واقتصادية»، وأكدت الحاجة إلى استراتيجية وسياسة شمولية لحل هذا الملف، الذي تعاني منه ليبيا.

وقالت إنها لمست «جدية» من الوزيرين الإيطالي والمالطي والمفوض الأوروبي لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وأكدت أن حرس السواحل يجب أن «يكون جزءا» من الاستراتيجية لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و«ليس الحل»، موضحة أن المفوض الأوروبي طلب من ليبيا المساعدة في إعادة بعض المهاجرين إلى بلادهم وكذلك تقييم أوضاع المهاجرين على أرض الواقع.

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