رويترز تسلط الضوء على معاناة مدينة بني وليد والمطلوب للنهوض بواقعها

ليبيا – تناول تقرير ميداني واقع حال مدينة بني وليد بعد زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأخيرة إلى المدينة بهدف الإطلاع على معاناة سكانها.

التقرير الذي نشرته وكالة أنباء “رويترز” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن سكان مدينة بني وليد يملكون أملًا جديدًا بتحسن أوضاعهم، بعد أن لوحوا بأغصان الزيتون لموكب الدبيبة “المدرع” الذي مر بالمدينة التي ظلت معزولة لفترة طويلة، على خلفية الخلافات السياسية وعبر أطفالهم عن علامة النصر بأصابعهم.

وأضاف التقرير: إن مدينة بني وليد تعاني من إرث عقد كامل من القتال والعزلة والانقسام وشوارعها مليئة بالحفر ومبانيها المحترقة حافلة بثقوب الرصاص. ناقلًا عن عبد الفتاح جبارة وهو مدرس وصانع للقهوة في وسط المدينة قوله: “المدينة مهمشة ومعزولة وتحتاج إلى الكثير من الدعم”.

وتطرق التقرير إلى المخاوف التي أثارها مرور موكب الدبيبة “المدرع” بحماية من مدرعات اللواء 444 المتمركز في العاصمة طرابلس لحماية رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزراء الحكومة، وإمكانية تجدد اندلاع أعمال عنف جديدة في ليبيا، بعد حالة الهدوء التي سادتها مؤخرًا.

وأضاف التقرير: إن مقاتلين يرتدون زيًا رسميًا وأقنعة استولوا على كل نقطة تفتيش تمتد من ضواحي العاصمة طرابلس إلى أطراف مدينة بني وليد التي ما زالت طرقها غير ممهدة ومليئة بالثقوب، وتنمو الحشائش بمداخل مبانيها المهجورة، وتركد برك صرف صحي مغطاة بالطحالب قرب مجمعات سكنية.

ونقل التقرير صورة لحال مصنع سجاد كان معروفًا قبل العام 2011 بمنتجات الصوف الطبيعي عالية الجودة، واليوم تغطيه شبكات العنكبوت وآلات الغزل خاملة تكسوها طبقات من الغبار وتمتد في الظلام، في وقت لا يعمل فيه منها سوى عدد قليل جدًا.

وأكدت فاطمة مسعود البالغة من العمر 50 أنها تعمل في المصنع منذ 20 عامًا، وهو بحاجة للدعم؛ إذ لا يوجد شيء في مدينة بني وليد يمكن أن يوفر رواتب جيدة. فيما قال أحد السكان ويدعى علي أبو القادر: “كل شيء يكاد يكون هامدًا في المدينة ونحن بحاجة إلى دعم عاجل”.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية