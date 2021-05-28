مخلا بالاتفاق السياسي ومتعدياً على صلاحيات المجلس الرئاسي مجتمعاً.. اللافي من أنقرة ينتحل صفة القائد الأعلى

طالب النائب المقاطع عن مدينة الزاوية، وعضو الرئاسي عبد الله اللافي في بيان له، نشره اليوم الجمعة، كافة الجهات العسكرية بتجنب القيام بأية تصرفات أحادية ذات طابع عسكري، بما في ذلك المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية التي زعم بأنها: “قد تؤجج نشوء أسباب جديدة للصراع”، حسب زعمه.

اللافي، وفي البيان الذي انتحل فيه صفة “القائد الأعلى للجيش” وكتبته وهو في أنقرة، قال: “لقد استبشر الليبيون بالتوصل لاتفاق سياسي بحضور كافة الأطياف السياسية أدى إلى توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا وانتخاب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والتي توجت بمنح الثقة لها، ولقد مثلت هذه الخطوات انبعاث أمل جديد في ليبيا موحدة ومستقرة عبر توحيد مؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش”.

ونبه، اللافي إلى أن قيام أي طرف من الأطراف بأية تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف، ستعطي المبرر لأطراف أخرى للقيام بتصرفات مشابهة ستؤدي إلى عرقلة العملية التي تستهدف الوصول إلى الانتخابات المقررة في نهاية العام، وستخلق عوائق أمام توحيد المؤسسة العسكرية، وتهدد السلم الأهلي، دون أن يشير إلى أنه قد حضر استعراضًا في طرابلس لميليشيات ما يعرف بـ “بركان الغضب” يوم 4 إبريل الماضي، وحضر تكريم الميليشياوي محمد بحرون الملقب بـ “الفار” المطلوب للنائب العام ووزارة الداخلية على ذمة القضية “داعش -131” ومنحه هو ورئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري وسام العمل الإنساني بمدينة الزاوية يوم 30 مارس الماضي.

وأضاف اللافي: “تظهر المؤسسة العسكرية وكأنها قائمة على الانقسام، وأن ما تمر به ليس انقسامًا طارئًا خلفته ظروف الصراع السياسي والعسكري بين أبناء البلد الواحد، ونسعى جميعًا لتجاوزهًا بروح الوحدة الوطنية والوئام”.

وتابع: “لقد آلينا على أنفسنا في المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، اتخاذ كافة الخطوات التي تمهد إلى توحيد المؤسسة العسكرية ومن ذلك اللقاء بكافة الأطراف والتواصل الدائم مع لجنة 5+5، ولقد أصدر المجلس بلاغا بخصوص حظر جميع اللقاءات والإدلاء بتصريحات أمام وسائل الإعلام من قبل العسكريين، دون إذن مسبق من القائد الأعلى بهدف خفض التوتر، ومنع كل ما من شأنه المساس بحالة السلم في البلاد، وتعزيز الثقة بين كل الأطراف، وصولا إلى التوحيد الفعلي للمؤسسة العسكرية”.

اللافي ناشد الجميع بالتوقف الفوري على كل ما من شأنه المساس بعملية المصالحة الوطنية عبر اتخاذ خطوات أحادية غير محسوبة، مطالبًا كل الدول التي ترعى الاتفاق والبعثة أن تقوم بدور نشط وفعال لتفادي أية تطورات تهدد ما تم إنجازه.

والجدير بالذكر أن اختصاصات المجلس الرئاسي “مجتمعاً”، بحسب الاتفاق السياسي الذي شكلّت السلطة التنفيذية الجديدة بناءً عليه، القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية وفق التشريعات النافذة.

وتناقض اللافي كشف إيدلوجياته التي أكدت أنه رامٍ نفسه بين أحضان الميليشيات حيث كان في وقت سابق أحد المتفرجين لتخريج دفع الميليشيات، والتي قال خلالها: “حضرنا اليوم الاحتفال بتخريج الدفعة الـ (51) من طلبة ما أسماهم الكلية العسكرية التي تضم (286) ضابطًا من كافة مدن ومناطق ليبيا، بمعية رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع، ومن أسماه “رئيس الأركان العامة”، ووزير الداخلية”، بحسب زعمه.

وتابع: “إنه لشرف عظيم أن نعيش ساعات المجد، ونحن نرى أبناءنا من أبطال ما أسماهم بـ “قوات الجيش” يتخرجون من مدرسة عسكرية نظامية، ليكونوا سدًا منيعًا ضد أعداء الوطن، وحماةً لحدوده وضمانًا لاستقراره، ولقد كان يومًا استثنائيًا أثبت فيه أبناء الوطن الأحرار أنهم سيكونون قادة لمسيرة الفخر، التي سيستمد منها إخوتهم من بعدهم الهمة والعزيمة، لدخول هذا المعترك المشرف، ألا وهو الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية المنضبطة تحت لواء دولة مدنية”، بحسب زعمه.