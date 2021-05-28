الميهوب: إجراء انتخابات ديسمبر في ظل سيطرة المليشيات على المنطقة الغربية عبث

رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في ديسمبر المقبل بمثابة العبث.

وقال الميهوب في تصريحات صحفية، إن إجراء هذا الاستحقاق في ظل تغول المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية يمثل نوعًا من العبث، مبينًا أن القيام بذلك في ظل هذه الظروف سوف تنعكس نتائجه السلبية على المشهد في البلاد بشكل كامل.

وأشار النائب البرلماني إلى أن القوات المسلحة هي الجهة التي يمكنها تأمين الانتخابات بشكل شفاف ومستقر؛ لأن المؤسسة العسكرية العمود الفقري لاستقرار الدولة.