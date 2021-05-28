نوفا: دي مايو ونظيره المالطي يصلان العاصمة الليبية طرابلس

ليبيا – وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة إلى العاصمة طرابلس مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

وبحسب ما ذكرت الوكالة يعقد دي مايو اجتماعًا مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن قبل زيارة روما المقررة الإثنين المقبل.

من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية: إن هدف الزيارة يتمثل في إطلاق مسار لتحديد دعم الاتحاد الأوروبي، مع قيادة إيطاليا بغرض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي لليبيا، مع التركيز بشكل مهم على قضايا الهجرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية