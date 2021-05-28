وزير الدفاع التونسي: الوضع تحت السيطرة وقريبا تدشين الجزء الثاني من الساتر الترابي على الحدود الليبية

أكد وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة, أن الوضع الأمني على الحدود التونسية آمن وتحت السيطرة خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده الجارة الليبية.

كما أكد البرتاجي, على هامش اختتام التمرين البحري المشترك المتعدد الأطراف “فونيكس إكسبريس 21” الذي حضرته “بوابة افريقيا الإخبارية”, أنه سيتم قريبا تدشين الجزء الثاني من الساتر الترابي مع الحدود الليبية والشروع في إنجاز الجزء الثالث والذي يصل إلى حدود برج الخضراء, جنوب البلاد.

واختتم, اليوم الجمعة, التمرين البحري المشترك المتعدد الأطراف الذي استضافته تونس من 16 إلى 28 مايو الجاري بالقاعدة البحرية ببنزرت وحلق الوادي وبعرض السواحل التونسية الشمالية بمشاركة تونس وليبيا والجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا.