«الرئاسي» يصدر بياناً تحذيرياً بشأن الاستعراضات العسكرية

جدد المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الجمعة، التأكيد «على تجنب القيام بأية تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف» بما في ذلك إجراء المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية، محذرا من تسببها في «نشوء أسباب جديدة للصراع».

ووجه قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، دعوة إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ورئيس وأعضاء مجلس النواب؛ لحضور عرض عسكري، غدا السبت، لمناسبة «الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الكرامة».

وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي، وقعه نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن «قيام طرف من الأطراف بتصرفات أحادية ستعطي المبرر للأطراف الأخرى للقيام بتصرفات مشابهة ستؤدي إلى عرقلة العملية السياسية (…) وستخلق عوائق كثيرة في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، وتهدد السلم الأهلي، وتظهر المؤسسة العسكرية وكأنها قائمة على الانقسام، وأن ما تمر به ليس انقساما طارئا خلقته ظروف الصراع السياسي والعسكري بين أبناء البلد الواحد».

وناشد الجميع بـ«التوقف الفوري» عن «كل ما من شأنه المساس» بمسار المصالحة الوطنية عبر «اتخاذ خطوات أحادية غير محسوبة»، ودعا الدول التي ترعى الاتفاق السياسي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم بأن تضطلع بـ«دور نشط وفعال لتفادي أية تطورات تهدد ما تم إنجازه».

وذكر البيان بالبلاغ الصادر عن المجلس الرئاسي بخصوص حظر جميع اللقاءات والإدلاء بتصريحات أمام وسائل الإعلام من قبل العسكريين دون أذن مسبق من القائد الأعلى بهدف «خفض التوتر ومنع كل ما من شأنه المساس بحالة السلم في البلاد وتعزيز الثقة بين كل الأطراف وصولا إلى التوحيد الفعلي للمؤسسة العسكرية».

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