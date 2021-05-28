المنقوش: اتفقنا مع الجانب الأوروبي على تأمين الحدود الجنوبية

ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أن ليبيا تعاني من أزمة الهجرة غير الشرعية.

المنقوش في مؤتمر صحفي مع نظيريها الإيطالي والمالطي والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” قالت: اتفقنا على تأمين الحدود الجنوبية ودعم الاتحاد الاوروبي لأمن الجنوب”.

ونوهت إلى أن حرس السواحل الليبي يجب أن يكون جزءًا من الاستراتيجية لمحاربة الظاهرة وليس الحل، معتبرةً أن الهجرة غير الشرعية قصة حزينة ومشكلة إنسانية وأمنية واقتصادية.

المنقوش اختتمت كلمتها بالقول: “نحن نعاني من أزمة الهجرة، ولمسنا جدية من المفوض الأوروبي إلى جانب الوزيرين الإيطالي والمالطي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية