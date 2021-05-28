بو الرايقة: مقترح الدستور أولًا لن يمر وخاصة أن إقليم برقة وفزان غير راضيين عنه

ليبيا – توقع المحلل السياسي الليبي فيصل بو الرايقة أن مقترح الدستور أولًا لن يمر، وخاصة أن إقليم برقة وفزان غير راضيين عنه، ما يشكل تحديًا كبيرًا.

بو الرايقة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة، أشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحدث مع المبعوث الأممية حول القانون رقم 5 لعام 2014 إذا تعثر ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما يعني انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.

أما عن حقوق المكونات، رأى بوالرايقة أن هناك انفراجة في حقوق المكونات؛ حيث إن هناك توجهًا لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لزيادة عدد المقاعد، لإرضائها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية