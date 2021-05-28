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الدبيبة يبحث مكافحة الجريمة المنظمة مع وزيري خارجية إيطاليا ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة طرابلس، وفدًا أوروبيًا ضم وزير الخارجية الإيطالي «لويجي دي مايو» , ووزير خارجية مالطا «إيفاريست بارتولو» , ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع «اوليفر فاريلي» , بحضور وزراء الخارجية ، والداخلية ، والدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية .

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات والتعاون في كافة المجالات، والعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك , والتي من أهمها التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي في ايجاد حلول مستدامة واكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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