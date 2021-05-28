ليبيا تسجل وفاة واحدة و343 إصابة بالفيروس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 343 إصابة بكورونا بين جديدة ومخالطة، وذلك من أصل 3243 عينة سحبت أمس للفحص.

وأوضح المركز في بيان له أن نسبة الحالات الموجبة بذلك قد بلغت 10.5%، هذا كما سجلت ليبيا أمس 273 حالة شفاء، ووفاة واحدة جراء الوباء.

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